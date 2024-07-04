صور.. وزير العمل: بابي مفتوح أمام الجميع وهذه أهداف الوزارة الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الخميس، مكاتب العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومقرات صناديق إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، والخدمات الاجتماعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان وزارة العمل، الخميس، حث "جبران"، على تكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في جميع الإدارات، والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية أصحاب الأعمال والعمال.

وأكد وزير العمل، في ثاني يوم عمل عقب تأديته اليمين الدستورية وزيرًا للعمل في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن بابه مفتوح للجميع ،ويُرحب بجميع المُقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وكان "جبران"، التقى مساء أمس الأربعاء، عقب تأديته اليمين الدستورية مُباشرة، مع قيادات بالوزارة، وأكد على التركيز على مجموعة من الملفات منها التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة، وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في المُدد الزمنية المُحددة.

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