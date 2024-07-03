إعلان

BBC

فيديو.. نواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

04:38 م الأربعاء 03 يوليو 2024

الرئيس السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

أدى نواب الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

يذكر أن وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير، أعقبه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

الرئيس السيسي اليمين الدستورية الدكتور مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي يعين زكي مساعدا وعسكر مستشارا.. وعمر مروان مديرا لمكتبه

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يعين زكي مساعدًا وعسكر مستشارًا وعمر مروان مديرًا لمكتبه
بالأسماء.. وزراء حكومة مدبولي الجديدة- (محدث)
ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة