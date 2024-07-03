كريم بدوي.. من هو وزير البترول والثروة المعدنية الجديد؟

كتب- محمد نصار:

يتولى كريم بدوي، منصب وزير البترول والثروة المعدنية، في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميا اليوم الأربعاء.



وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة.



- الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط.

- بدأ عمله كمهندس ميداني منذ 1996 وحتى 2000.

- تولى مدير مركز التدريب بشركة شلمبرجير منذ 2002 وحتى 2003.

- تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011.

- عمل نائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى.

- عمل مدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.