نائب محافظ القاهرة يتابع غلق المحلات التجارية في أحياء شبرا وروض الفرج

بالصور.. تطبيق قرار غلق المحلات الساعة العاشرة في المعادي

كتب- محمد نصار:

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، مساء اليوم بعمل جولات ميدانية بأحياء شبرا والساحل وروض الفرج ويرافقه المحاسب اشرف سيد محمد رئيس حى الساحل والمهندس محمد عبدالنعيم رئيس حى شبرا والمهندس حماده رزق رئيس حي روض الفرج، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لفتح وغلق المحال العامة والتأكد من التزامها بمواعيد الغلق.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمواعيد فتح وغلق المحال العامة.

وأشار "فوزي" إلى أن تلك القرار تأتي لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.