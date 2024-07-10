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مصدر بـ"الكهرباء": تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار

02:01 م الأربعاء 10 يوليه 2024

سرقة تيار كهربائي

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كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي ومخالفي شروط التعاقد بمختلف المناطق؛ تم استقبال ٤٥٠٠ بلاغ عن سرقات التيار، وتعديات مختلفة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت على الفور بتحويل كل البلاغات للشركات التابعة لها؛ للتحقق من صحة المعلومة ومدى ارتكاب المخالفات، خصوصًا أن ذلك يعتبر من وسائل إهدار الطاقة الكهربائية وضياع ملايين الجنيهات على الدولة.

وأوضح المصدر أن الهدف من إطلاق المبادرات الخاصة للإبلاغ عن سرقات التيار؛ يستهدف في المقام الأول مساعدة شركات الكهرباء للتصدي للمخالفين وإحكام السيطرة على أي مخالفات، خصوصًا أنها تؤثر على جودة واستمرارية واستقرار الطاقة الكهربائية بمختلف المناطق؛ مما يمثل أعباء إضافية على شركات التوزيع التسع بوجه خاص، وقطاع الكهرباء بوجه عام.

سرقة التيار وزارة الكهرباء حملة ترشيد استهلاك الطاقة
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