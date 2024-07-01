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القومي للمرأة ينظم مشروع معالجة الهجرة الغير شرعية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

07:19 م الإثنين 01 يوليه 2024
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    القومي للمرأة ينظم مشروع معالجة الهجرة الغير شرعية
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    تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية

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كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز، ورشة عمل لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي إدارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع (البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر).

وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى إجراء جلسات عصف ذهنى وتحليل البيانات للخروج بنموذج أعمال مستدام لوحدات خدمات تنمية الأعمال التى تقدم مختلف أنواع الخدمات للسيدات المستفيدات من المشروع في الأربع محافظات.

حاضر فى الورشة تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية، وتضمنت الورشة شرح التحليل الرباعي SWOT، والوقوف على القدرات ومعرفة السلبيات وتجنبها وتنمية نقاط القوة وتعزيزها وكذلك شرح تحليل PESTEL وهو أداة عمل إستراتيجية تسمح للمؤسسات بفهم كيف يمكن للعناصر المختلفة أن تؤثر على عملها.

كما تضمنت تحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتقييمها وتحديد طرق التعامل معها بالإضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة من أفراد أو جهات التي لها تأثير على المشروع أو تتأثر به.

يذكر، أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية لما تمتلكه من كوادر وخبرات محلية ودولية وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم إحتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.

المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي
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