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الصحة توقع خطاب نوايا لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية

12:17 م الأحد 09 يونيو 2024

وزارة الصحة

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كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع خطاب نوايا بين الوزارة وشركة "استيلاس فارما" إحدى الشركة العالمية المتخصصة في مجال الدواء؛ لدعم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقع خطاب النوايا كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة "تيلاي تار" مدير عام استيلاس فارما انترناشونال.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطاب النوايا يأتي في إطار التعاون في دعم خدمات التواصل المجتمعي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية خاصة "سرطان البروستاتا"، ورفع الوعي لدى المواطنين وحثهم على الكشف المبكر والاستفادة من الخدمات المقدمة من المبادرة.

وأكد "عبدالغفار" في بيان، أن هذا النوع من التعاون يأتي في إطار المجهودات الفعالة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لجميع الفئات والأعمار من المواطنين المقيمين على أرض مصر.

وزارة الصحة الأورام السرطانية شركة استيلاس فارما
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