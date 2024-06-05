35 صورة.. تفاصيل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (يخدم سكان أكتوبر)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

يتعبر الخط الرابع لمترو الأنفاق رابطاً حيوياً يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة. يتكون المرحلة الأولى من الخط من عدة محطات تمتد من غرب الطريق الدائري عند حدود مدينة 6 أكتوبر، تشمل محطات مثل المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وتصل إلى محطة الجيزة حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ومن ثم تمتد لتتقاطع مع الخط الأول في محطة الملك الصالح، وتنتهي في محطة الفسطاط.

أما المرحلة الثانية من الخط، فتبدأ من محطة الفسطاط، وتمتد عبر مجرى العيون، وتتقاطع مع الخط السادس في محطة السيدة عائشة، ثم تمتد مروراً بشارع صلاح سالم وطريق النصر ونادي المقاولون العرب، وتستمر بعبور مدينة نصر حتى تصل إلى القاهرة الجديدة، حيث تنتهي في مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس. يمتد الخط الرابع على مسافة تبلغ 42 كم ويضم 39 محطة، منها 37 تحت الأرض وواحدة على السطح وواحدة علوية.

وفيما يلي ينشر "مصراوي" 35 صورة ومعلومة عن الخط الرابع لمترو الأنفاق.

1- يمتد مسار الخط من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو.

2- يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.

3- يتم تنفيذه على مرحلتين، وهما:

- المرحلة الأولى

جار تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - كونكورد - بتروجيت - حسن علام للإنشاءات).

وتمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث يتبادل الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو.

ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

- المرحلة الثانية

تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

4- تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي من المرحلة الأولى بنسبة 29%.

5- جار حاليًا تنفيذ أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).