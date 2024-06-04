رئيس البعثة الطبية للحج يكشف أوضاع الحجاج المصريين

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس البعثة الطبية للحج، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، استقبال العيادات الطبية للبعثة الطبية المصرية للحج بمدينتي مكة والمدينة لأكثر من 1000 حاج مصري، على مدار الأيام الماضية، تم خلالها مناظرة كافة الحالات من خلال أطباء البعثة، وصرف الأدوية التي تطلبتها بعض الحالات من خلال صيدليات البعثة.

وأوضح "رشيد" في بيان اليوم، أن الأشقاء بوزارة الصحة السعودية ساهموا في استقبال عدد من حالات الحجاج المصريين بمستشفيات المملكة لاحتياجهم مزيد من الفحوصات الطبية، موضحا أنه تم تشكيل فريق طبي من أعضاء البعثة للمرور على الحالات الطبية للحجيج المصريين بمستشفيات المملكة، وكذلك متابعتهم بأماكن إقامتهم بعد الخروج من المستشفى، ولحين الاطمئنان عليهم لتمكينهم من أداء مناسك الحج.

وتيسيرًا على الحجاج المصريين، أعلن "رشيد" تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، في حال شعور أي حاج مصري بأعراض صحية طارئة تحول دون توجهه لعيادات البعثة المصرية بالتواصل معها بشكل عاجل عبر الأرقام التالية 0549712001 و 0566691017.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد دور فرق الطب الوقائي والتي تساهم في استقبال الحجيج المصريين، وإشرافها على إعداد ندوات توعوية للإرشاد الصحي، وانتظام العمل بكافة العيادات التابعة للبعثة على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، ومتابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لأداء البعثة بشكل يومي، ومتابعة سيادته لقاعدة بيانات المترددين على العيادات الطبية، وتوجيهه بتكثيف المتابعة لبعض الحجيج من أصحاب الأمراض المزمنة، والاطمئنان عليهم بشكل دوري.