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الرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة

11:46 م الأحد 30 يونيو 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على فترات متقطعة على أغلب المناطق.

وتابعت الهيئ: نسب الرطوبة على القاهرة سجلت 75% إلى 85%، والسواحل الشمالية 90%، بينما تراوحت على المناطق الجنوبية بين 35% وحتى 60%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

4

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الموجة الحارة
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