3.5 مليار جنيه.. وزير النقل يستعرض موازنة شركة دمياط لتداول الحاويات 2024-2025

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 والتي تقدر بنحو 3.500 مليار جنيه، مقابل 2.628 مليار جنيه في فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 33.2%، ومقابل 1.750 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 100%.

كما تم استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 2.500 مليار جنيه مقابل 1.632 مليار جنيه "فعلي العام السابق" 2022/2023 بنسبة نمو 53.2%، ومقابل 810 ملايين جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 208.6%.

وتم أيضًا استعراض الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2024/2025 المتوقع تنفيذها بمبلغ 102 مليون جنيه.



وأشاد الوزير، خلال الاجتماع، بالتكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلى الميناء والمحطة واتخاذ الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن، وتقليل مكوث السفن على الأرصفة.

وشدد على الاستمرار في تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلى المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية، والتدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت وجذب مزيد من الخطوط الملاحية.