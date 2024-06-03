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BBC

الحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

10:33 ص الإثنين 03 يونيو 2024
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كتب- محمد نصار:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة من اليوم الاثنين 3 يونيو 2024.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 درجة.

- السواحل الشمالية: 30 درجة.

- جنوب سيناء: 40 درجة.

- شمال الصعيد : 39 درجة.

- جنوب الصعيد: 44 درجة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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