شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 37 22

دمياط 33 25

بورسعيد 32 24

الاسماعيلية 40 26

السويس 39 25

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 41 27

نخل 38 18

كاترين 36 17

الطور 40 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 31

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 22

سيوة 37 23

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 42 31

مرسى علم 42 31

شلاتين 38 29

حلايب 37 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 43 28