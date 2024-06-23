تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، وتحويله إلى مترو كهربائي.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، الأربعاء المقبل، تقارير عدد من اللجان؛ كالتالي:

1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتَي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويستعرض المجلس أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.