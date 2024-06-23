صور من داخل ضريح الشعراوي.. أسامة الأزهري يزور قبر الإمام ويقرأ الفاتحة على روحه

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كتب- محمد نصار:

نشر الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، مجموعة من الصور خلال زيارته لضريح الإمام محمد متولي الشعراوي.

وعلق "الأزهري"، على الصور قائلًا: تشرفت أمس بزيارة ضريح مولانا الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي والاطمئنان على أعمال صيانته والاجتماع مع أسرة فضيلته رحمه الله، وأهالي قرية دقادوس الكرام بمركز ميت غمر وقرأت الفاتحة على روح فضيلة الإمام بعد جولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشيخ الشعراوي.

وأضاف: رحم الله القيمة والقامة العالم الجليل الشيخ الشعراوي الذي عكف على تفسير القرآن الكريم فتألق وأبدع، وأشاع العلم، وأحبه الناس بصدق في مصر والعالم الإسلامي كله، وملأ قلوب الناس بالأمان والمعرفة ونور العقول، وقدم صورة مشرفة للعالم الأزهري القادر على التواصل الجماهيري الناجح.

واختتم الشيخ أسامة الأزهري: ندعو الله تعالى أن يرزقنا دائما البر والوفاء والتقدير والعرفان لكل علمائنا الكرام.