حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر أصحاب السيارات.. وتطور جديد في إجراءات التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها، إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة ووصول حالة الطقس لزروتها.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

الحرارة 45 وتحذير لأصحاب السيارات.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة شديدة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على عدد من المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن الموجة شديدة الحرارة مستمرة اليوم على أغلب الأنحاء.

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بمساحات تصل 120 مترًا.. 22 صورة من شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط في حدائق العاصمة

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل، والتي يتم تنفيذها حاليا في المدينة.

وأكد الجهاز أنه حاليًا يتم تنفيذ عدد 100 ألف وحدة سكنية، بمساحات متنوعة 75 و90 و110 و120 مترا وهي وحدات كاملة التشطيب.

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شبكة حديد ضخمة ومواسير عملاقة.. أحدث 15 صورة لمحطة مترو الرماية

نشرت وزارة النقل مقطع فيديو يظهر أحدث ما وصلت إليه أعمال تنفيذ محطة مترو الرماية ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأظهر الفيديو مدى التقدم في الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة وحجم مواد البناء المستخدمة فيها من شبكات حديد ضخمة وأنابيب عملاقة أسفل الأرض.

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ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور تحسين شعلة خبير البيئة والمناخ، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر مستمرة، نتيجة تجمع عدد من الظواهر الطبيعية.

وتابع خبير البيئة والمناخ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، أن هناك خلل في درجات الحرارة مع وجود ظاهرة تسمى وحش جهنم، حيث أن درجات الحرارة تكون فيها أعلى من 40 درجة.

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صرف 3 أيام خبز.. بيان جديد من محافظة القاهرة بعد تطبيق زيادة العيش

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكل مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة.

ووجه محافظ القاهرة، مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدوري على المخابز وبقالي التموين ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقة الدعم.

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وظائف في ألمانيا.. الهجرة تكشف عن تفاصيل يوم مفتوح لفرص التدريب والعمل

نظَّمَ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، يومًا مفتوحًا للشباب الراغبين في التعرف على كل ما يقدمه المركز وكل ما يخص عمليات الهجرة؛ حيث تضمن عددًا من الجلسات الاستشارية، تم التطرق خلالها إلى الحديث عن كل الخدمات والمميزات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتنوعة والتأهيل لسوق العمل الألماني، وكيفية تعلم اللغة الألمانية للاندماج سريعًا مع المجتمع الألماني، وأيضًا تقديم النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح في سوق العمل الداخلي، بحضور 20 شابًّا من أصحاب المهن، و20 شابًّا من الحاصلين على المؤهلات العليا، و7 مهندسين و10 مدربين حرفيين.

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الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات

أكد مصدر حكومي مطلع، إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن نموذج 10 تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

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فيديو.. طائرات عسكرية مصرية تنفذ إسقاطا جويا للمساعدات فوق غزة

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن طائرات النقل العسكرية المصرية انطلقت على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلالم السكان.

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