عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
كتب- محمد نصار:
يستعد الموظفون للحصول على أطول إجازة متصلة خلال شهر يونيو الحالي، حيث تبلغ 9 أيام راحة كاملة.
ووفقًا لجدول العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أطول إجازة متصلة سيحصل عليها الموظفون ستكون خلال شهر يونيو الحالي، وتفاصيلها كالتالي:
1- الجمعة 14 يونيو (عطلة أسبوعية).
2- السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى حسب الحسابات الفلكية).
3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).
4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).
5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).
6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).
7- الخميس 20 يونيو (من المتوقع أن يكون إجازة ضمن إجازة عيد الأضحى).
8- الجمعة 21 يونيو (عطلة أسبوعية).
9- السبت 22 يونيو (عطلة أسبوعية).
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