لخفض الاستهلاك.. "الكهرباء" توضح 6 مواصفات لـ"الكولدير"

الأحد 02 يونيو 2024

09:09 ص الأحد 02 يونيو 2024

كتب-محمد صلاح:

يسعى المواطنون إلى شراء جهاز مبرد المياه "الكولدير"، لأنه موفر لاستهلاك الكهرباء ويتسم بالعملية في الاستخدام، لمواجهة ارتفاع الحرارة داخل الوحدات السكنية أو أمام العقارات الخاصة بهم.

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباءوحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 6 مواصفات يجب مراعاتها عند شراءمبرد المياه الكولدير لتقليل استهلاك الكهرباء، وهي كالتالي:

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.

- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.