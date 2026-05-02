إعلان

الفقي: المواقف السياسية لا ترتبط بالمذهب بل بالاعتبارات التاريخية والسياسية

كتب : حسن مرسي

05:54 م 02/05/2026

الدكتور مصطفى الفقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشعب المصري سني المذهب لكنه شيعي الهوى، موضحًا أن مصر دولة تؤمن بعدم وجود فارق جوهري في التعامل بين السنة والشيعة.

وأشار الفقي، خلال حواره ببرنامج "كل الكلام" على قناة الشمس، إلى أن المجتمع المصري يتميز بانفتاح ثقافي وتداخل تاريخي في بعض المظاهر الاجتماعية والدينية، وهو ما يعكس طبيعة مصر المتسامحة والمنفتحة عبر العصور.

واستشهد الفقي بزواج الأميرة فوزية فؤاد، ابنة الملك فؤاد الأول، من شاه إيران محمد رضا بهلوي، معتبرًا أن هذا الزواج يعكس عمق العلاقات التاريخية والتداخل بين المجتمعين المصري والإيراني في فترات سابقة.

وأوضح أن المواقف السياسية لا ترتبط بالانتماء المذهبي، فهناك شيعة يعارضون سياسات إيران وسنة يتفقون معها، مما يدل على أن القضية تتجاوز التصنيفات الدينية إلى اعتبارات تاريخية وسياسية أوسع.

وفي سياق آخر، تناول الفقي أسباب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرًا إلى أن طول مدة الحكم التي امتدت لنحو 30 عامًا كانت أحد أبرز العوامل، حيث أدت إلى تكرار السياسات والأفكار.

وأضاف أن ظهور أجيال جديدة من الشباب بأفكار حديثة خلق حالة من التباين والصراع مع الأجيال السياسية الأقدم، وهو ما ساهم في النهاية في سقوط النظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكبر مطعم تحت الماء يقدم الطعام وسط الأسماك (صور)
نصائح طبية

أكبر مطعم تحت الماء يقدم الطعام وسط الأسماك (صور)
بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
رياضة محلية

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
"خرجت المسروقات في كيس قمامة".. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها الأجنبية
حوادث وقضايا

"خرجت المسروقات في كيس قمامة".. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها الأجنبية
خبير: لا حلول سريعة لأزمة الطاقة دون اتفاق أمريكي إيراني
أخبار مصر

خبير: لا حلول سريعة لأزمة الطاقة دون اتفاق أمريكي إيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل