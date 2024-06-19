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37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

06:00 ص الأربعاء 19 يونيو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 17 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

كاترين 34 16

الطور 36 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 38 20

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 42 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 27

قنا 45 30

الأقصر 46 30

أسوان 47 30

الوادي الجديد 41 29

أبوسمبل 44 30

هذا المحتوى من

Asha
هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس درجات الحرارة
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