الحج 2024.. تحذير مهم من "السعودية" بشأن مرتفعات المشاعر المقدسة

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت وزارة الحج والعمرة، بشأن صعود المرتفعات في المشاعر المقدسة،

مطالبة المواطنين بالتنقل بين المشاعر المقدّسة بأمان، واتباع مسارات التفويج التي تمت تهيئتها، مؤكدة أنه لا حاجة لصعود المرتفعات والصخور.

وطالبت "الحج والعمرة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، السبت، الحجاج، بتجنب صعود الجبال والمناطق العالية، والوقوف على الصخور غير المستقرة، والخروج من مسارات التفويج، ومخالفة توجيهات المنظمين.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 هـ، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل