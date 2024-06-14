الأمير سعود بن مشعل يستقبل الرئيس السيسي في مطار الملك عبدالعزيز



وكالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة؛ لأداء مناسك الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه كان فى استقبال الرئيس السيسى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن على التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.