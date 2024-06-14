طقس أول أيام عيد الأضحى.. بيان من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الأضحى 2024.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الجمعة، إن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2024 تشهد انخفاض درجات الحرارة بعد وصول الموجة الحارة إلى ذروتها.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد القادم أول أيام العيد تشهد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن حالة طقس أول أيام عيد الأضحى 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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