حالة طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أصعب 24 ساعة في الموجة الحارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إن غدًا الجمعة والسبت 15 يونيو 2024، يشهدان ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 16 يونيو 2024 تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ووفق بيان "الأرصاد"، يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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