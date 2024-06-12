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الأطفال يطوفون حول الكعبة في محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي - صور

06:15 م الأربعاء 12 يونيو 2024
  • عرض 3 صورة
    محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي
  • عرض 3 صورة
    محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي
  • عرض 3 صورة
    محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حرص البيت المحمدي للتصوف على تعليم أطفال الكُتاب المحمدي مناسك الحج من خلال محاكاة الأفعال التي يقوم بها الحاج من الإحرام إلى الانتهاء من كافة المناسك، وردد الأطفال أدعية الحج وقاموا بالطواف حول الكعبة وشاهدوا أعمال الهدي والتضحية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بهدف غرس قيم الانتماء الديني لدى الأطفال والشباب وتبسيط الأمور الدينية لديهم، وترسيخ لما يحفظونه من قرآن في الكُتاب بتطبيق عملي يمكنهم من فهم الآيات والأحكام، وذلك بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

الأطفال يطوفون حول الكعبة محاكاة لمناسك الحج البيت المحمدي
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