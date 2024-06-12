مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم.. تفاصيل لقاء وزير الزراعة نظيره بغينيا الاستوائية لبحث التعاون المشترك

كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، خوسيه خوان وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بدولة غينيا الاستوائية، وبحث معه التعاون بين البلدَين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأكد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في غينيا، مشيرًا إلى لقائه من قبل مع رئيسة مجلس الشيوخ، وكذلك وزير الموارد المائية والمصايد في غينيا الاستوائية، خلال زيارتهما إلى القاهرة، وبحث معهما آفاق التعاون بين البلدين.

وقال وزير الزراعة إن لدى مصر خبرة كبيرة في الزراعة وتجارب نجاح شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أنه على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في غينيا الاستوائية في كل المجالات الزراعية وإنتاج أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة، وكذلك الأمصال واللقاحات البيطرية والبحوث التطبيقية وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لاستقبال مبعوثين من غينيا للتدريب في المركز الدولي للزراعة المصري أو إرسال الخبراء والمتخصصين لتدريب الأشقاء هناك في بلادهم.

وأضاف القصير أن مجالات التعاون بين البلدَين من الممكن أن تشمل كذلك الصادرات في ضوء ما تشهده الصادرات الزراعية المصرية من طفرة غير مسبوقة وطلب متزايد من كل الدول؛ نظرًا لجودتها العالية.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا تكون نموذجًا يحتذى تحت إشراف الخبراء المصريين؛ يتم من خلالها إنتاج أصناف من التقاوي والبذور، منوهًا بأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء، مع إعداد مذكرة تفاهم تتضمن آفاق التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع تحديد نقاط الاتصال بين البلدَين.

وأعرب الوزير الغيني عن شكره وسعادته بحفاوة الاستقبال وزيارة القاهرة، مشيرًا إلى اتفاقه مع ما طرحه وزير الزراعة المصري وتطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه الدائم لبلاده، قائلًا إنه يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتدريب، وأنه سوف يتابع سرعة إنهاء إجراءات إنشاء مزرعة مصرية في دولته تكون نموذجًا يحتذى، وأوضح أنه يتطلع كذلك لدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة في البلدَين.