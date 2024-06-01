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طقس الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة حتى هذا الموعد ورياح واضطراب الملاحة

06:26 م السبت 01 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدا الأحد، يشهد اضطراب الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية غدا، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب سيناء.

وأفادت "الأرصاد"، أن حالة الطقس تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، من الأحد 2 يونيو 2024 وحتى الجمعة 7 يونيو 2024.

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طقس الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة حتى هذا الموعد ورياح واضطراب الملاحة