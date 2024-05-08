"عشت قصة حب مع فنان".. من هي راغدة شلهوب التي تصدرت التريند؟

كتب- محمد شاكر:

تصدرت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، محرك البحث على جوجل، إثر تصريحاتها الجريئة الأخيرة، أثناء استضافتها في برنامج «منا وفينا» على قناة المشهد.

حيث كشفت راغدة شلهوب عن تفاصيل قصة حبها الفاشلة، قائلة: "عشت قصة حب مع فنان لكن لم تنجح، وكنت أتمنى أن تنجح لكن الطرف الآخر لم يكن مستعداً للزواج".

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الإعلامية اللبنانية، وأهم مواقفها المثيرة للجدل منذ ظهورها بالمشهد الإعلامي المصري..

- وُلدت راغدة شلهوب في بيروت، وتخرجت من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة للبنانية.

- قدمت أول برنامج لها في حياتها تحت عنوان سورايه، ودارت فكرته حول لقاءات وحوارات مختلفة، وتم تقديمه عبر قناة سي في إن اللبنانية.

- اشتهرت من خلال عملها في قنوات أوربت من خلال برنامج ( عيون بيروت)، لتعمل بعد ذلك في شبكة LBC، ثم زادت شهرتها وعرفها الجمهور المصري من خلال برنامج ( كلام في سرك) الذي قدمته على شاشة قناة الحياة.

- قدمت برنامج قطعوا الرجالة، والذي تعرض للإيقاف، بسبب نشر أفكار تساعد على تهديد الثقافة الدينية والاجتماعية في مصر.

- خاضت راغدة شلهوب تجربة التمثيل من خلال المسلسل اللبناني (حلو الغرام) عام 2013 إلا أنها لم تكررها بعد ذلك.

- اعتبرت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أن الزواج بإسم الحب خطأ تقع فيه الفتيات، ناصحة إياهم بالابتعاد عن الحب، لأن المظاهر تخدع والحب ينتهي مع الوقت، وأن المال أهم من الحب.

- وفي تصريح ناري، أوضحت راغدة شلهوب أنه لا تكن أي عداوة مع الرجال كما يطلق الجمهور عليها، وأن خبرتها مع الرجال جيدة، إذ أنها تزوجت في سن صغيرة، انتهت أحلامها بسبب زواجها حتى انفصلت عنه بعد زواج استمر 5 سنوات.

- قالت في أحد حواراتها «لست مادّة دسمة، ولا أنصح أحداً باستضافتي لأن في ذلك خسارة وتضييع وقت، لأني دبلوماسية جداً ويستحيل على أحد استدراجي لإعطاء معلومة لا أريد الإفصاح عنها»، وأوضحت أيضًا أن هناك ضيوفًا يطلبون منها أن تسألهم أسئلة تثير الجدل، وتعتبر ذلك عملها.