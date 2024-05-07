لماذا تم تخفيف الأحمال في الإجازات وشم النسيم؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه صدرت تعليمات لشركات التوزيع من قِبل التحكم القومي للكهرباء، بعودة العمل بالتخفيف منذ أول من أمس، حيث تم تخفيف الأحمال يوم السبت لمدة ساعة، بينما ارتفعت أمس ساعتين كما هو متبع.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأن شركات الكهرباء تقوم بتنفيذ التعليمات فقط، وليس لها دخل في تحديد المواعيد من عدمه؛ لأن ذلك يكون من خلال السلطات المختصة، مع التأكيد أن التخفيف لا يزيد على ساعتَين، ويبدأ تطبيقه من الساعة ١١ صباحًا حتى ٥ عصرًا في مختلف المناطق.

وأكد المصدر أنه تم إعداد دراسة تتضمن كل المغذيات التي توجد بمحيط المدارس وكميات الطاقة التي تقوم باستهلاكها؛ لبحث إمكانية استثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال، حيث تبلغ الطاقة الكهربائية المخصصة للمدارس أو التي تقوم باستهلاكها ما يتراوح بين ١٥٠٠ ميجاوات و١٣٠٠ ميجاوات، بمعظم شركات التوزيع.

وشدد المصدر على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتطبيق أي تعليمات خاصة بالتخفيف أثناء الامتحانات الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة وفقًا للتعليمات التي سيحددها مجلس الوزراء، بإرجاء الخطة أو استمرار العمل بها مع استثناء المغذيات التي تقوم بتغذية المدارس المحيطة بها.















