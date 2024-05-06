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بالفيديو.. متصلة: أصدقاء بنتى هيخربوا بيتها؟.. وأمينة الفتوى ترد

06:29 م الإثنين 06 مايو 2024

وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة تدعى نادية تروى مشكلتها وهى تبكى حول: "أن بنتها متعلقة بأصحابها وبتحكى لهم كل حياتها وتفاصيل زوجها وبتمشى ورا كلامهم وهيدمروا حياتها ومش عارفة أعمل معاها إيه؟".

وقالت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "المفروض تخلقي جسر ثقة بينك وبين بنتك وحاولى تنصحيها برفق، حتى تصلحى ولازم تيقظى عندها الوازع الدينى الخاص ببر الوالدين، وأعزميها هى وزوجها عندك بدلًا من الخروج مع أصحابها".

وأضافت: "اتحدثى معاها بشكل مباشر، وخلى أى أمر تحكيه لكى سرًا بينك وبينها، ولازم تعرفيها أن أسرار الزواج مينفعش تخرج برة، وعرفيها إن أصحابها مش هيكونوا بيحبوا لها الخير وممكن يبتزوها".

وسام الخولي أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية برنامج حواء الوازع الدينى الخاص ببر الوالدين أصدقاء بنتى هيخربوا بيتها
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