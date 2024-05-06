تزامنا مع بدء زراعته.. نصائح مهمة للحصول على وفرة في محصول الذرة

كتب-عمرو صالح:

بدأ منذ أيام موسم زراعة الذرة الشامية التي تعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية إذ تعتبر أحد أهم عوامل إقامة صناعات اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها والأسماك حيث تشكل 40% من الأعلاف التي يعتمد عليها في تغذية الحيوانات.

ومن جانبه وجه محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عددا من النصائح للمزارعين للحصول على وفرة في الإنتاج .

وقال فهيم عبر صفحته الشخصية على فيس بوك يجب على مزارعي الذرة مراعاة الآتي:

1- يحظر زراعة الذرة الشامية من تقاوي كسر من العام السابق، نظرا لان تلقيحها خلطي والهجين الناتج يتم انتاجه بطريقة معينة ( أب + أم ) ودي خاصة بإدارة التقاوي بالوزارة أو الشركات.

2- لا ينصح زراعة الذرة في الأراضي سيئة الصرف او تربة ملحية أو أرض ضعيفة لان الذرة حساسة للملوحة ولا يتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة خاصة وقت التزهير (خروج السنبلة) وينصح بالزراعة البدرية التي تعطي أعلى عائد في الإنتاجية (نص ابريل – مايو)

3- ينصح بزراعتها بعد البرسيم أو الفول أو الخضر (خاصة البطاطس) ،وذلك للحصول على نمو سريع وإنتاجية عالية.

4- تختلف كمية التقاوى للفدان حسب نوعها بمعنى إن كان هجين ثلاثي يزرع 10 - 12 كيلو للفدان وإن كان هجين فردي يزرع 12 - 13 كيلو للفدان .

5- الذرة من النباتات النجيلية بمعني انها بتحب الارض الناعم وفي خطوط ( 10 - 12 خ / 2ق ) حسب مسافات الزراعة بين النباتات ونوع التربة ) والتخطيط مشرق مغرب افضل والزراعة على الريشة البحرية .. او على مصاطب (عرض 120 سم والزراعة على جانبي المصطبة ودي هامة لو الأرض بها نسبة ملوحة بسيطة).

6- الذرة لا تتحمل العطش ولا زيادة المياه لأنها حساسة للري (الري الغمر من 7-12 يوم أما الري بالتنقيط يفضل الري كل 2-3 أيام.) .

7- يجب إضافة من 200 إلى 300 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + 50 كجم كبريت زراعي - أما البوتاسيوم فيضاف بمعدل 50 كجم سلفات البوتاسيوم بعد ٣ أسابيع من الزراعة - الآزوت هام جداً ويحتاج الفدان 400 كجم نترات النشادر أو 300 كجم يوريا.

فى حالة الرى بالتنقيط أو الرى المحورى يبدأ بإضافة السماد الآزوتى بعد 15 يوماً من الزراعة ثم كل 3-4 أيام (حوالى 9-10 دفعات متساوية ) بحيث ينتهى التسميد عند مرحلة السنابل .

8 - مكافحة الحشائش الحولية العريضة والرفيعة يجب اتباع الآتي:

- مبيد ايكويب 2.25% يستخدم رشاً عاماً بعد الإنبات على 80-120 لتر ماء وقبل رية المحاياة بيوم واحد.

- مبيد مونستر 35 % بمعدل 500 سم3/ف بعد 10- 15 يوم من الزراعة.

- مبيد أمبول 75% بمعدل استخدام 20 جرام مبيد يتم إذابتها جيداً في 2 لتر ماء ثم يضاف الي 80 لتر مياه ثم الرش بالموتور الظهري.

- مبيدات حشائش الذرة ما قبل الإنبات (مبيد هارنس 84 % بمعدل لتر واحد للفدان قبل الانبات - مبيد استومب 45.5% بمعدل 1.5 لتر).

- تبدأ رش مبيدات حشائش الذرة بعد 15 يوم من الزراعة وتستمر لأكثر من 45 يوم بعد ذلك.

- يفضل الرش بعد تطاير الندى وقبل الظهيرة أو فى نهاية اليوم.

- يجب العمل على عدم وصول الرذاذ المحاصيل المجاورة مثل (القطن – الطماطم).

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