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توافد المصريين على كوبري قصر النيل للاحتفال بأعياد الربيع - صور

01:52 م الإثنين 06 مايو 2024
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كتب-عمرو صالح:

تصوير: إسلام فاروق

شهد كوبري قصر النيل اليوم الإثنين تجمع العديد من المواطنين اللذين حرصوا على الاحتفال بعيد شم النسيم 2024، والتقاط الصور تعبيرا عن فرحتهم بحلول أعياد الربيع.

وحرص المواطنين، على اصطحاب أطفالهم أثناء التنزه على كوبري قصر النيل، مصطحبين معهم الأطعمة والمشروبات.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين 6 مايو هو عيد شم النسيم 2024 والذي يحرص فيه المواطنون على الخروج للحدائق والمنتزهات العامة للاحتفال بعيد الربيع الإستمتاع بأجواء الطبيعة.

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كوبري قصر النيل أعياد الربيع شم النسيم
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