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خاص| من هو خليفة زاهي حواس؟.. العالم الأثري يرد

12:40 ص الأحد 05 مايو 2024
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أن خليفته في عالم الآثار ليس شخصا بعينه.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: خليفتي الآن مجموعة كبيرة جدا أكثر من ٥٠٠ شخص دربتهم وعلمتهم وأغلبهم يعمل معي الآن في الحفائر بالأقصر وسقارة.

وأضاف حواس: منحني الله سبحانه وتعالى العلم والمعرفة، ومنحت حياتي للآثار بإخلاص وأمانة، وحافظت على الآثار، ولذا منحني الله كل شيء في الآثار ومازلت أعتبر نفسي حارسا على الآثار.

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علم المصريات علماء الآثار زاهي حواس
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