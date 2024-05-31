بث مباشر.. قراء سورة الكهف من مسجد سيدنا الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدت وزارة الأوقاف، صباح الجمعة، مقرأة لقراءة سورة الكهف بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة التي تقدمها وزارة الأوقاف بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، والتي من أهمها "مجلس الصلاة على النبي - صحح تلاوتك - مجالس الحديث - مجالس الفقه - ملتقى الواعظات - القوافل الدعوية".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لتلاوة سورة الكهف من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، من خلال الرابط التالي: