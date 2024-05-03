التنمية المحلية: تطبيق إلكتروني لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

كتب-عمرو صالح:

تستعد المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية لتلقي طلبات التصالح من المواطنين بدء من الثلاثاء المقبل.

ومن جانبها أعلنت وزارة التنمية المحلية، إتاحة أبلكيشن على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

ويشمل الأبلكيشن إدخال البيانات الخاصة بمخالفة البناء محل التصالح، وتتضمن اسم مقدم الطلب، بيانات العقار، تحديد تصنيف المبنى، التقرير الهندسي، رقم الهاتف، العنوان، حالة تصالح جديدة أم سابقة، بيانات المكتب الهندسي، إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

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