طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها الجمعة، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أنه يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يتأثر بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، على فترات متقطعة.

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