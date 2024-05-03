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اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان

11:41 ص الجمعة 03 مايو 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية الشرقية بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.


ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الفضائية والخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مدينة العاشر من رمضان
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