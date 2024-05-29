"إسكان النواب" تطالب بحل مشكلات الصرف الصحي بالمحافظات

كتب - نشأت علي:

عقد نواب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، برئاسة وكيل اللجنة أحمد عبدالمجيد، وطرح الأعضاء خلال الاجتماع مجموعة من طلبات الإحاطة الخاصة بقضايا خدمية في مجموعة من المحافظات المصرية منها السويس وأسوان.

وناقشت النائبة نشوى الشريف خلال الاجتماع، كل ما يتعلق بعدم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب المتهالكة بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول في محافظة أسوان، بخلاف مشكلات عدم إنشاء محطة صرف صحي بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول- محافظة أسوان، كما طرح النائب جابر أبو خليل استفسارات متعلقة بضرورة الرد على أسباب توقف أعمال الصرف الصحي لقرى غرب النيل بمركز دراو في محافظة أسوان.

وطالب النائب بضرورة أن تقدم الحكومة إجابات مقنعة على أزمة توقف أعمال الصرف الصحي بمجلس قروي لكلا من "بنبان والمنصورية والجعافرة في مركز دراو بمحافظة أسوان، ليطرح النائب خالد رضــوان، تساؤلات حول أسباب عدم إدراج بعض مناطق كوم أمبو قبلي وأجزاء من منطقتي (النجاجرة غرب وشرق) ضمن خطة الصرف الصحي بمدينة كوم أمبو- محافظة أسوان.

بعدها تحدث النائب على البدري الـملاوي، عن أسباب توقف أعمال الصرف الصحي بمدينة البصيلية مركز إدفو- محافظة أسوان، وأعقبه النائب جمال عبيد محمد، والذي تساءل عن أسباب انقطاع مياه الشرب بالعديد من القرى والمناطق السكنية في محافظة السويس، متهما الأجهزة التنفيذية بوجود قصور في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق محافظة السويس، كما اشتكى من وجود انقطاع مياه الشرب بمدينة السلام (2،1) في محافظة السويس.

من جانبه قال أمين سر اللجنة أمين مسعود، أن تلك المشكلات يعاني منها الآلاف من المواطنين، وأنها تحتاج إلى ردود حكومية مقنعة في المقابل، خاصة أننا مقبلون على موازنة ضخمة جرى فيها تحديد مخصصات ضخمة لكل تلك البنود، منها تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

وتابع: المشكلات أغلبها متعلق بخدمات الصرف الصحي، في حين وافقت لجنة الإسكان منذ أيام على موازنة هيئة الصرف الصحي، والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.