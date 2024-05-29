اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى يوم الإثنين 3 يونيو 2024، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

- اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر وسرعة الرياح (50:30 كم /س) وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 متر).

- طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من الخميس 30 مايو إلى الإثنين 03 يونيو..

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.