انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم ولمدة 48 ساعة عن أمس الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة 39 درجة بعد أن وصلت لـ 37 درجة أمس الثلاثاء، كما تسجل 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت غانم، أن معظم المناطق تشهد موجة شديدة الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن الحرارة ترتفع 8 درجات عن المعدلات الطبيعية بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع الحرارة.

وتابعت: الحرارة اليوم على القاهرة تسجل 39 درجة في الظل، لكن الحرارة تكون على في المناطق المعرضة للشمس بشكل مباشر بدرجتين إلى 3 درجات.

وأشارت إلى أن الحرارة خلال ساعات الليل تصل لـ 29 درجة، وهذه الحرارة كانت منذ أسبوع تحدث نهارا وليس ليلا، وهذا تأثير الموجة شديدة الحرارة علينا.

وأكدت: يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى أن الموجة الحارة تنكسر بداية من يوم الجمعة المقبل، وتبدأ الحرارة في التراجع بشكل كبير وتتراوح بين 32 درجة و33 درجة على القاهرة.