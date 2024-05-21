توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية بشأن مشروعات مركز زفتى

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي تم إنشاؤه على مساحة 465 مترًا بتكلفة 10 ملايين جنيه ويتكون من 3 أدوار (أرضي و2 دور علوي) ويضم مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية، والدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية للمحليات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي.

وحرص اللواء هشام آمنة، على متابعة الانتهاء من موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم، كما اطمأن الوزير على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملون في مجمع الخدمات.

وأكد حرص الوزارة على توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التشغيل الكامل لكل مجمعات الخدمات التي تم الانتهاء منها في مركز زفتى.

وأشار إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 332 مجمعًا وتم الانتهاء من إنشاءها وتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالانتهاء من توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة لكل الجهات الموجودة في تلك المراكز.

وأشار إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز زفتى نظرًا للاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للمبادرة وجولات رئيس الوزراء للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وأكد محافظ الغربية، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز زفتى يضم 876 مشروعًا لخدمة 54 قرية و88 تابعًا يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.

كما أشار الدكتور طارق رحمي، إلى زيادة ساعات التدريب للكوادر الفنية التي ستقوم بالعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة، لافتًا إلى سيتم قبل 30 يونيو المقبل الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بتأثيث تلك المجمعات للعمل بصورة كاملة واستقبال المواطنين من قرى المبادرة الرئاسية والحصول على الخدمات من الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".