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BBC

الجمعة القادمة.. انطلاق الحدث الرياضي " Fly over Madinaty " للقفز بالمظلات

01:31 م الإثنين 20 مايو 2024

Fly over Madinaty

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تشهد مدينتي يومي الجمعة والسبت ٢٤ و ٢٥ مايو انطلاق " Fly over Madinaty " وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " Sky Diving " .

وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن إتاحة المشاركة في الحدث عبر اللينك التالي https://shorturl.at/GCv3n

وتعكس إقامة الحدث الإمكانات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي، والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي مقصدا لإقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية .

يشار إلى أن رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮاً فى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ويحرص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت على تنظيم العديد ﻣﻦ فعاليات الـ " Sky Diving " ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

مدينتي القفز بالمظلات
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