نائب محافظ الجيزة: قافلة لمحو أمية 150 من عمال المطابع الأميرية

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، قافلة لمحو أمية 150 من عمال هيئة المطابع الأميرية واكتتاب 100 عامل، في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وهيئة المطابع الأميرية بإمبابة وهيئة تعليم الكبار فرع الجيزة في إطار مبادرة "امسك قلمك واتعلم".

ويأتي ذلك؛ في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بوضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية لما لها من آثار سلبية على خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشارت "عبد الحليم"، بحسب بيان، اليوم الخميس، إلى أن الأمية تُعد من القضايا الأساسية التي تعوق خطط التنمية وتستوجب التصدي لها نظرًا لتبعاتها السلبية سواء من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكاني، فضلًا عن تفشي الأنماط السلوكية غير السوية في المجتمع.

وأكدت نائب المحافظ، أنه وبالتعاون مع هيئة المطابع الأميرية تم الاتفاق على فتح فصول مسائية؛ للتيسير على العاملين الراغبين في محو أميتهم في إطار خطة المحافظة نحو خفض معدلات الأمية بالتعاون مع المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية بذلك.