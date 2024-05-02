6 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالملاريا

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح للوقاية من الإصابة بالملاريا.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه يجب اتخاذ عددًا من الإجراءات الاحترازية لتجنب اللدغ بواسطة البعوض، مثل:

• ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطال الطويل مع الجوارب.

• استخدام ووضع طارد الحشرات على الجلد والملابس

• النوم تحت شبكة، حيث تساعد شبكات النوم،على الوقاية من لدغات الناموس أثناء النوم.

• استخدم الأدوية التي تقي من الإصابة بالملاريا

• إذا كنت ستسافر إلى مكان تنتشر فيه الملاريا، يرجى التحدث إلى طبيبك قبل السفر بعدة أشهر لمعرفة ما إذا كان من الواجب تناول أي أدوية قبل أو أثناء أو بعد رحلة السفر للوقاية من طفيليات الملاريا.

• بشكل عام، الأدوية المُستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفس المُستخدمة في العلاج.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الطبيب للدواء المُستخدم يعتمد على الجهة التي سيتم السفر إليها وفترة البقاء في هذه الجهة وكذلك الحالة الصحية العامة للشخص المسافر.