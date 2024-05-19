حدث في 8 ساعات| الأرصاد تُعلن ذروة الموجة الحارة.. واستمرار حجز أراضي الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة، كما أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

الذروة 44 درجة.. الأرصاد تكشف اليوم الأصعب في الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير لـ درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 39 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة بضغط وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي سبب تحرك كبير في درجات الحرارة، موضحة أن الكتل معظمها هوائية صحراوية وبدرجات حرارة مرتفعة.

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ادفع 25 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قطعة أرض في الإسكان المتوسط

أعلنت وزارة الإسكان أن الانتهاء من التقديم في أراضي مشروع مسكن سيكون يوم 30 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب التقديم على الأراضي بأنواعها الثلاثة (إسكان متوسط- متميزة- أكثر تميزًا) 1 أبريل الماضي؛ حيث يكون التقديم متاحًا لمدة 60 يومًا.

وتشهد أراضي الإسكان المتوسط طرح 856 قطعة أرض في 6 مدن جديدة.

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17 صورة جوية وأرضية لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل.. من "أكتوبر" إلى "وادي النيل"

قالت وزارة النقل إن مونوريل غرب النيل يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، وحتى محطة وادي النيل بالجيزة، ويبلغ طوله 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة، وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) 100 كم، بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطَّي المونوريل 600 ألف راكب يوميًّا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

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خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة الفنية للحج، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، زيادة قيمة برامج الحج الـ5 نجوم فقط بقيمة ما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي (٤٤٢٧٥ جنيها مصريا)؛ وذلك نظرا للزيادة الطارئه في تكاليف هذا البرنامج (رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل علي المسار وقطار الحرمين).

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الزيادة الحقيقية لبرامج الحج 2024 تخطت الـ110 آلاف جنيه، وأن شركات السياحة تحملت ٦٠٪؜ من هذه المبالغ؛ مما أدى إلى خسائر مادية لدى أغلبها.

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بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح السلع الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة.

وتوفر وزارة التموين ما يقرب من 30 سلعة، إذ يتم طرح بها مُسلى صناعي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيهًا، ضمن مقررات تموين شهر مايو 2024، من قيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.

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100 ألف مقدم.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من التقديم في أراضي مشروع مسكن ضمن أراضي الإسكان المميزة، يوم 30 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب التقديم على الأراضي بأنواعها الثلاثة (إسكان متوسط- متميزة- أكثر تميزًا)، 1 أبريل الماضي، ويكون التقديم في هذا النوع ن الأراضي بمقدم 100 ألف جنيه.

وتبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve. newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

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هيئة الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب أجواء البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت غانم خلال تصريحاتها لمصراوي إنه من المتوقع أن تنكسر الموجة انكسار بداية من الأسبوع المقبل وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من الجمعة لتسجل 35 درجة ليكون السبت بداية تحسن الأجواء.

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مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية.

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.

وقال السجيني في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية".

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