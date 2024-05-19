إقبال كثيف على معرض زهور الربيع بالدقي في أول أيامه -تفاصيل وصور

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معرض زهور الربيع الذي يُقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

وشهد المعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إقبالًا كثيفًا من الجمهور والمواطنين، المهتمين بنباتات الزينة وزهور القطف، والذين أبدوا إعجابهم بالمعرض وتنظيمه، والمعروضات والمنتجات التي تقدمها الشركات العارضة.

ويشارك في معرض هذا العام ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلًا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويًّا وعلى مدار 90 عامًا، حيث يعد حدثًا ثقافيًّا اقتصاديًّا متميزًا؛ يحرص على زيارته كل المصريين، خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب، ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.