جداول قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية ومرسى مطروح - 12 صورة بمواعيد الرحلات وأرقام القطارت

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، والقاهرة إسكندرية والعكس.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إن بيانات هذه القطارات ومواعيد تشغيلها تأتي على النحو التالي:

اعتبارًا من يوم 1/6/2024

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة "القاهرة - مرسى مطروح" يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحا ويصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة "القاهرة - مرسى مطروح" يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءًً ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة "مرسى مطروح - القاهرة" يوميًا حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءًً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة "القاهرة - الإسكندرية" يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة "الإسكندرية - القاهرة" يوميًا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 2/6/2024

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة "مرسى مطروح - القاهرة" يوميًا حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 15/6/2024

- تشغيل قطار 773/772 نوم "القاهرة - مرسى مطروح" ويعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 16/6/2024

- تشغيل قطار 775/774 نوم "مرسى مطروح - القاهرة" يشتغل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) "القاهرة - مرسى مطروح" ويعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 17/6/2024

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (إسباني) "مرسى مطروح - القاهرة" ويعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32) كالجداول المرفقة.