الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير "القانون والاقتصاد في المنطقة العربية (MLEA)" مزدوج الدرجة للعام الجامعي 2024/2025.

البرنامج يتم تقديمه بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة هامبورج، بعد اجتياز البرنامج بنجاح ، يتم منح الطلاب درجة الماجستير فى القانون من جامعة هامبورج ودرجة الماجستير فى الاقتصاد من جامعة القاهرة، وتنتهي مرحلة التقديم تنتهي في 30/6/2024.

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في سياق قريب، افتتح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات يوم التفوق والمعرض الفني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكلاء الكلية، والطلاب المكرمين.

وتضمن اليوم عدة فعاليات منها تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا تقديراً لجهودهم وتميزهم العلمي، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية تنمية المهارات المختلفة للطلاب، وذلك إلى جانب افتتاح المعرض الفني الذي ضم أعمالًا فنية إبداعية للطلاب تعكس مهاراتهم الفنية ومواهبهم المتميزة.

وألقى الدكتور أحمد رجب كلمة هنأ فيها الطلاب المكرمين على تفوقهم وإبداعهم، مؤكدًا على دور جامعة القاهرة في دعم الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتفوق والتميز في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة حنان محمد علي، عن سعادتها بتكريم الطلاب المتميزين، مشيدة بجهودهم وإبداعاتهم، ودعتهم إلى مواصلة التميز والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.