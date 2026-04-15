شدد الإعلامي أحمد موسى على أن ما يشهده العالم من تحولات وتطورات متسارعة في فنون القتال والحروب المعاصرة يمثل دروساً استراتيجية ملهمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعي جيدًا هذه المتغيرات وتعمل على دمجها في خطط تطوير صناعاتها الدفاعية، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الحيوي.

أحمد موسى يتحدث عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بوزير الدفاع اليوم

قال موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن اللقاء الذي جمعه الرئيس بوزير الدفاع يحمل دلالات هامة للغاية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك صروحاً صناعية كبرى ممثلة في شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وهو ما جعلها قبلة لعدد من الدول التي بدأت بالفعل في استيراد المنتجات العسكرية مصرية الصنع.

وأضاف أن الشراكات الدولية لم تغب عن المشهد، إذ توجد دول تتعاون مع مصر بشكل وثيق لتطوير المنظومات التسليحية، موضحاً أن الرئيس السيسي وضع حجر الأساس لتحديث البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي منذ توليه المسؤولية في عام 2014، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن نظرة القيادة السياسية تتجه دوماً نحو المستقبل، خاصة فيما يتعلق بسلاح "المسيرات" وطائرات الاستطلاع بدون طيار، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال بإنتاج أنواع متعددة، وتسعى بكل قوة لامتلاك وتصنيع أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا التخصص الدفاعي الدقيق.

وأشار إلى أن منظومة العمل لا تقتصر على الجهات العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل شركات مدنية تعمل جنباً إلى جنب مع الإنتاج الحربي، مضيفا أن توجيهات الرئيس واضحة بشأن تعزيز قدرات القوات المسلحة، ومتابعة الجداول الزمنية للمشروعات الدفاعية لضمان مواكبة الطفرة التكنولوجية العالمية.

وذكر أحمد موسى، أن سباق التسلح العالمي لا يتوقف، إذ تظهر يومياً أسلحة مبتكرة، مستشهدًا بالقدرات الأمريكية وما تمتلكه من حاملات طائرات ضخمة، وهو ما يفرض على الجيش المصري الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث الشاملة لتظل مصر دائماً في مصاف الدول القوية عسكرياً.

