أكد رائد حمدان، خبير الأسواق العالمية، أن هناك صورة قاتمة لمستقبل قطاع الطاقة العالمي في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، لافتاً إلى أن النفط يتأثر بشكل مباشر وحساس بهذه الصراعات نتيجة التهديدات التي تواجه سلاسل الإمداد وممرات التجارة الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز ومناطق الإنتاج الاستراتيجية.

تحذيرات من أزمة طاقة عالمية بسبب التوترات في الممرات الاستراتيجية

قال حمدان، خلال استضافته في برنامج "أرقام وأسواق" عبر فضائية "أزهري"، إن الرهان على عودة أسعار الخام إلى مستوياتها التي سبقت اندلاع الحروب هو أمر غير واقعي ومستبعد تماماً، حتى وإن تم التوصل إلى تهدئة عسكرية، مبرراً ذلك بحجم الدمار الذي طال المنشآت النفطية وتآكل المخزونات الاستراتيجية لدى القوى العظمى، وهو ما قد يدفع بالأسعار لاختراق حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل.

وأوضح أن الفجوة بين العرض المحدود والطلب المتزايد ستظل قائمة لفترة طويلة، مما يضع ضغوطاً تصاعدية مستمرة على أسعار الطاقة العالمية، ويجعل من استعادة التوازن السعري القديم هدفاً صعب المنال في المدى المنظور.

وذكر أن سوق العملات المشفرة شهد "سقوطاً مدوياً" أثبت ضعف بنيتها كأصول مالية، منتقداً الترويج لها كملاذات آمنة وقت الأزمات السياسية، حيث تبخرت تلك الادعاءات مع أول اختبار حقيقي، مما أدى إلى صدمة كبيرة للمستثمرين الذين اندفعوا وراء موجات التفاؤل المفرط والأسعار القياسية السابقة.

وقال رائد حمدان في ختام تصريحاته إن ما يشهده "البيتكوين" والعملات الرقمية البديلة حالياً ليس مجرد تصحيح عابر، بل هو بداية لموجة هبوط حادة وطويلة الأمد، مؤكداً أن أحلام الارتداد السعري السريع التي يروج لها البعض لا تستند إلى واقع السوق الحالي الذي يميل نحو التخلص من الأصول عالية المخاطر.

